Die deutsche Polizei hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg bei der Verbreitung von kinderpornografischem Material registriert. Auch wurden mehr Kinder vorsätzlich oder fahrlässig getötet.

Die Anzahl der Fälle von Kinderpornografie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2019 um 53 Prozent auf knapp 18.800, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten neuen Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervorgeht. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, nannte die Entwicklung „unerträglich“. Das Internet werde mittlerweile „überschwemmt“ von einer Masse an kinderpornografischem Material, das die Kapazitäten der Polizei überfordere, sagte Rörig bei der Vorstellung der Daten in Berlin. Hinter den Zahlen verberge sich „zehntausendfaches Leid“ von Kindern und Jugendlichen. Zugleich zeigten diese nur einen „kleinen Ausschnitt einer unerträglichen Realität“. Die Polizei brauche deutlich mehr Ressourcen.

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, sagte bei der gemeinsamen Vorstellung der Sonderauswertung mit Rörig, er rechne in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen. Die technischen Verfahren zur Identifizierung von verdächtigen Dateien im Netz würden besser, zugleich werde die internationale Kooperation der Ermittler enger. Ab 2022 griffen in Deutschland zudem neue Melderegeln für IT-Konzerne.

Mehr Hinweise aus den USA

Nach BKA-Angaben war die Zunahme gegenüber dem Vorjahr unter anderem auf vermehrte Hinweise der halbstaatlichen US-Organisation NCMEC an deutsche Ermittler zurückzuführen. Diese sammelt systematisch Verdachtsfälle, wobei sie mit den großen Internetanbietern und den sozialen Netzwerken kooperiert. Ein weiterer Faktor waren demnach ausgedehnte Ermittlungen gegen Kinderpornonetzwerke in Deutschland.

Auch in anderen Deliktsfeldern verzeichnete die Auswertung eine Zunahme von Verbrechen an Kindern und Jugendlichen. So stieg die Anzahl der Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs laut Rörig um knapp sieben Prozent auf mehr als 14.500. Bei der Misshandlung von Schutzbefohlenen gab es ein Plus von zehn Prozent auf 4900. Die Anzahl der Tötungen von Kindern stieg um 40 auf 152 Fälle. Davon waren 79 vorsätzlich, 73 fahrlässig. 115 Opfer waren jünger als sechs Jahre.

Zusammenhang mit Pandemie nicht klar

Nach Angaben Münchs bewegen sich die Zahlen bei diesen Delikten trotz der Anstiege weiterhin etwa im Bereich eines über die Jahre relativ stabilen Schwankungskorridors, jedoch in dessen oberem Bereich. Münch betonte, bei Kindesmissbrauch und -misshandlung stammten die Täter oft aus dem sozialen Umfeld der Opfer. Das erschwere die Aufklärung. Aussagen zu Zusammenhängen mit der Corona-Pandemie und Lockdown-Maßnahmen ließen sich anhand der Daten nicht machen.

