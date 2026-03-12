Die Polizei könnte bald öffentlich zugängliche Fotos und Videos automatisiert auswerten. An einem Gesetzentwurf arbeitet die Regierung. Das stößt aber auch auf Kritik.

Die Ermittlungsbehörden in Deutschland sollen ein Update bekommen. So darf man Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt ( CSU) verstehen. Sie arbeiten an einem Gesetz, das Ermittlern von Bundeskriminalamt (BKA) und Bundespolizei weitergehende digitale Befugnisse ermöglichen soll. „Gerade, wenn es um terroristische und andere schwere Straftaten geht, sind unsere Ermittlungsbehörden auf zeitgemäße Instrumente angewiesen“, erklärte Hubig am Donnerstag.

Und – wohl wissend um die traditionell laute Kritik an solchen Vorhaben – fügte hinzu: „Zugleich ist klar: Nicht alles, was technisch möglich ist, ist in einem Rechtsstaat zulässig.“ Die gesetzlichen Voraussetzungen seien „dementsprechend streng“.

Hilfe bei Ermittlungsarbeit

Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit von automatisierten Datenanalysen und der Abgleich biometrischer Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen im Netz: Fotos beispielsweise aus den sozialen Medien. Zwar können Ermittler schon heute darauf zugreifen. Allerdings „ohne den Einsatz einer speziellen, für den Abgleich entwickelten Software“, wie das Justizministerium in seinem Gesetzentwurf schreibt.

Das benötige viel Personal und sei im Einzelfall ineffizient, begründet die Bundesregierung den Reformschritt. Man erhofft sich von der Neuerung vor allem, Terrorverdächtige leichter aufzufinden.

Union und SPD hatten sich darauf im Koalitionsvertrag geeinigt. Der Prozess zieht sich allerdings hin. Schon unter der Ampel sollte ein ähnliches Gesetz verabschiedet werden. Mit dem Scheitern der Regierung kam es dann dazu aber nie.

Kritik von der Opposition

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt dieses Vorhaben grundsätzlich. Wenn Kriminelle „alle zur Verfügung stehenden digitalen Möglichkeiten“ für Straftaten nutzen, dann sei es richtig, wenn auch Ermittlungsbefugnisse entsprechend ausgeweitet werden, erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende Alexander Poitz dazu jüngst.

FDP, Grüne und Linke kritisieren die Pläne. „Dass es Freiheit und Bürgerrechte mit der unionsgeführten Bundesregierung schwer haben würden, war vorhersehbar“, sagte FDP-Chef Christian Dürr. „Aber die geplanten Eingriffe in unsere Grundrechte und die anlasslose Überwachung der Kommunikation von Millionen Bundesbürgern werden unser Leben nicht sicherer machen.“

Hinter der Kritik steckt vor allem die Sorge, dass online massenhaft Daten gesammelt werden und damit auch Unbeteiligte in den Fokus der Ermittler rücken. Auch, wenn wie die Bundesregierung erklärt, Abgleiche nur im Einzelfall und unter Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgen würden. Denn selbst wenn ein Abgleich nur im Fall von Terrorverdächtigen erfolgt, sei ein solches Vorgehen überhaupt nur möglich, „wenn riesige Gesichtsdatenbanken aller Menschen, die im Internet abgebildet sind, angelegt werden“, schreibt eine Gruppe von Verbänden um den Chaos Computer Club.

Privatsphäre in Gefahr?

Das würde auch die Privatsphäre von Personen betreffen, die überhaupt nicht verdächtig sind. „Sie können außerdem zu einem Abschreckungseffekt auf die Grundrechtsausübung führen“, erklären die Verbände weiter. „So könnten es Menschen etwa vermeiden, Fotos und Videos im Netz zu teilen oder Tätigkeiten nachzugehen, von denen Aufnahmen im Netz veröffentlicht werden könnten.“

Kritiker des Gesetzes befürchten zudem, dass umstrittene Software zum Einsatz kommt, beispielsweise von Unternehmen wie Clearview AI oder Palantir, die mit Trump-Freund Peter Thiel zusammenhängen und deren Produkte etwa auch von der Einwanderungsbehörde ICE genutzt werden.