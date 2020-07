Die Bundeswehr hat nach Sicherheitsüberprüfungen inzwischen mehr als 800 Reservisten von Übungen ausgeschlossen. Diese Zahl ist nach dpa-Informationen das Ergebnis verschärfter Kontrollen seit dem Jahr 2017. Der im Mai veröffentlichte Jahresbericht des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) hatte dazu die Zahl von 773 Reservisten genannt, die nicht mehr an Übungen teilnehmen dürften.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte am Donnerstag in Berlin, seine Behörde arbeite sehr eng mit dem Militärischen Abschirmdienst zusammen. Der Verfassungsschutz habe dazu beigetragen, „dass in einer hohen dreistelligen Zahl Reservisten inzwischen ausgeplant worden sind“.

Extremistische Äußerungen in sozialen Medien und Chatgruppen hatten verstärkte Kontrollen ausgelöst. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und MAD-Chef Christof Gramm hatten ein verschärftes Vorgehen angekündigt, bei dem jeder Einzelfall untersucht werde.