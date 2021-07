Bei einem Brand in der Covid-19-Abteilung eines Krankenhauses im Irak sind mindestens 83 Menschen ums Leben gekommen.

Auslöser des Feuers im Hussein Krankenhaus in der südirakischen Stadt Nasiriya war wahrscheinlich ein Sauerstofftank, der explodierte. Der betroffene Teil des Krankenhauses war erst vor drei Monaten neu eröffnet worden. Im April hatte ein Feuer, ausgelöst durch falsch gelagerte Sauerstoffzylinder, in einer Klinik in Bagdad 82 Menschenleben gekostet.

Im Hussein-Krankenhaus spielten sich in der Nacht zum Dienstag dramatische Szenen ab. Eine Menschenmenge, darunter auch Verwandte und Freunde der Patienten, barg die verkohlten Leichen aus dem Gebäude. Drinnen lagen viele Patienten praktisch in der Falle. Die Rettungskräfte kämpften damit, in dem sich überall ausbreitenden Feuer zu ihnen vorzudringen.

Präsident prangert grassierende Korruption an

Eine wütende Menge griff auch Polizisten vor Ort an und setzte zwei Polizeifahrzeuge in Brand. Sie machen korrupte lokale Verwaltungsbeamte für die Katastrophe verantwortlich. Der irakische Präsident Barham Salih sprach ebenfalls davon, dass das Feuer das Ergebnis grassierender Korruption sei und kündigte eine Untersuchung an. Im Falle des neu gebauten Hussein-Krankenhauses gab es offensichtlich keine Sprinkleranlage und andere feuertechnische Sicherheitsmaßnahmen wurden missachtet.