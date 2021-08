Fragen & Antworten: Die EU-Agrarreform ist in Sicht: Sowohl das Europa-Parlament als auch die 27 Mitgliedstaaten zurren ihre Positionen fest. Zwei Deutsche führen die Verhandlungen.

Wird die Agrar-Politik grüner?

Ja, die Bauern müssen deutlich umweltschonender arbeiten, um die sogenannten Direktzahlungen je Hektar zu bekommen. Das Parlament will, dass 30 Prozent dieser Gelder für Öko-Maßnahmen ausgegeben werden. Die Mitgliedstaaten sind für einen Anteil von 20 Prozent. Neu ist, dass der Landwirt die Direktzahlungen nur noch bekommt, wenn er sich zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet. Bisher konnte er auf die Öko-Maßnahmen, die teils die Erträge schmälern, verzichten, und bekam dafür dann einen Teil der Direktzahlung nicht. Künftig bekommt er die Direktzahlung nur, wenn er die Öko-Maßnahmen auch erfüllt.

Wie sehen diese Öko-Maßnahmen konkret aus?

Künftig müssen Bauern Fruchtfolgen einhalten, den Acker auch einmal brachliegen lassen, sie müssen mehr Abstand zu Gewässern lassen oder nach der Ernte Hülsenfrüchtler wie Bohnen pflanzen, um der Erosion entgegenzuwirken und den Boden natürlich zu düngen. Bei den freiwilligen Maßnahmen, die extra belohnt werden, gibt es etwa das Anpflanzen von Hecken und kleinen Bäumen, um Vögeln und Insekten mehr Lebensraum auf der Ackerfläche zu geben. Denkbar ist auch, eine ökonahe Bewirtschaftung zum Beispiel ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vorzunehmen.

Wie kommt es, dass zwei Deutsche die Verhandlungen anführen?

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) muss zwischen den Mitgliedstaaten und Brüssel vereinbart werden. Da Deutschland derzeit den Ratsvorsitz innehat, hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Vorsitz. Der Chef des EU-Agrarausschusses, Norbert Lins (CDU), zieht die Fäden im Europa-Parlament.

Wie groß sind die Fördermittel, die die EU für ihre Ökowende verteilt?

Zur Verfügung stehen 387 Milliarden Euro für die Jahre 2021 bis 2027. Das ist etwas mehr als in der Förderperiode 2014 bis 2020. Damit zeichnet sich ab, dass die Landwirtschaft immer noch der zweitgrößte Posten im EU-Haushalt ist und die zunächst geplanten Kürzungen vom Tisch sind. Für die deutschen Bauern wird es vermutlich aber etwas weniger Geld geben, weil die Landwirte aus den neuen Mitgliedstaaten, die bisher bei den Direktzahlungen schlechter gestellt sind, einen wachsenden Anteil bekommen sollen.

Was heißt das für deutsche Bauern?

Etwa eine Milliarde Euro zusätzlich sollen bis 2027 allein an deutsche Landwirte für die verpflichtenden Ökomaßnahmen ausgezahlt werden. Schon bisher bekommen die kleinen Höfe, die etwa in Baden-Württemberg dominieren, mehr Geld als die großen Betriebe. Es könnte sein, dass sie in Zukunft noch besser gestellt werden. EU-Agrarausschuss-Chef Norbert Lins will durchsetzen, dass von den fünf Milliarden Euro, die die deutschen Bauern pro Jahr bekommen, zwölf Prozent den größeren Betrieben weggenommen und an die kleineren Betriebe gehen sollen. Damit würden 600 Millionen Euro jährlich in Deutschland umverteilt.

Warum gibt es trotzdem viel Kritik von Ökoaktivisten?

Die Grünen, die den Kompromiss im Europa-Parlament nicht mittragen, sowie die Umweltverbände haben sich mehr gewünscht. Sie bemängeln, dass mit den sich abzeichnenden Beschlüssen der sogenannte Green Deal in der Landwirtschaft abgesagt worden sei. Tatsache ist, dass die Kommission erst noch ihre Gesetzgebungsvorschläge vorlegen muss, die etwa den Anteil der Ökolandwirtschaft steigern sowie den Kunstdünger- und Pflanzenschutzeinsatz absenken sollen. Realistischerweise dauert es noch drei bis vier Jahre, bis Parlament und Rat diese Gesetze beschlossen haben.

Gibt es Sonderregelungen für kleine Betriebe?

Künftig muss jeder Bauernhof überall in der EU die höheren Umweltstandards erfüllen. Die Forderung nach Ausnahmen etwa aus osteuropäischen Ländern wurden von der deutschen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) abgewiesen.

Wie geht es weiter?

Wie bei allen EU-Gesetzen müssen das Europa-Parlament und die Agrarminister der 27 Mitgliedstaaten eine Einigung finden. Es wird wohl noch bis zum Sommer dauern, bis diese Einigung erreicht wird. Danach fängt die Umsetzung in jedem Mitgliedstaat an. Am Ende dürfte die neue Agrarpolitik mit zwei Jahren Verzögerung 2023 gelten.