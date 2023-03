Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine rätselhafte Erkrankung, die sich hinter der Abkürzung ME/CFS verbirgt. Obwohl eine Viertelmillion Menschen in Deutschland betroffen sind, gibt es kaum ärztliche Anlaufstellen, was der Bundestag nun ändern will. Zwei Frauen aus der Region berichten, wie sehr sie im Alltag leiden.

Manche Tage beginnen für die Frankenthalerin Stephi Wirth schon schwierig: „Ich brauche manchmal zwei Stunden im Bett Vorbereitung, damit ich überhaupt aufstehen kann, damit sich