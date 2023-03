Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Demonstrationen für mehr Freiheit und Demokratie sind auf Kuba an diesem Montag geplant. Wie die Regierung verhindern will, dass ausländische Medien darüber berichten.

Vier Monate nach den von Ausschreitungen überschatteten Protesten gegen die Regierungs in Kuba will die Opposition dort am Montag erneut für mehr Freiheit und Demokratie auf die Straßen