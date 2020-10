In mehreren polnischen Städten haben über das ganze Wochenende hinweg Tausende gegen die Verschärfung des Abtreibungsverbots demonstriert. Am Montagabend kam es erneut in vielen Großstädten zu massiven Protesten in den Innenstädten.

Video: Marta Mlynarczyk

Es war bereits der fünfte Protesttag nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts am Donnerstag, dass auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig seien.

In der Hauptstadt Warschau blockierten Demonstranten zur Hauptverkehrszeit mehrere zentrale Verkehrskreisel sowie eine Brücke über die Weichsel. Der Fernsehsender TVN24 zeigte Bilder von Protestierenden, die Plakate mit der Aufschrift „Hölle für die Frauen“ und „Wir wollen die Wahl haben“ trugen. Der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski appellierte an die Demonstranten, Provokationen zu vermeiden. „Eure Wut sollte euch nicht zu Aktionen verleiten, durch die unschuldige Personen zu Schaden kommen“, sagte der liberalkonservative Politiker laut Nachrichtenagentur PAP. Straßenblockaden gab es auch in Krakau, Posen (Poznan) und Breslau (Wroclaw).

Protestanten bringen Verkehr zum Erliegen

In Breslau wurde seit den frühen Abendstunden in der gesamten Innenstadt protestiert. Der Verkehr kam zwischen der Hauptverkehrsachse Legnicka und Grunwaldplatz komplett zum Erliegen. Weder Autos noch Straßenbahnen konnten am Abend die Innenstadt passieren. Die Slogans der Demonstranten sind fast in allen Städten in ihrer Wortwahl derb und deutlich: „F...t PiS“ und „Man hätte uns eben nicht ans Bein pinkeln sollen“, ruft die Menge. Die Stimmung ist aufgeheizt, außer Plakaten und Rufchören leuchten Lichtfackeln und trillern Pfeifen. „Man spürt richtig die Kraft dieser Bewegung“, sagt Marta Mlynarczyk in Breslau, die seit Donnerstag immer wieder zu den Protesten dazustößt.

Der Fernsehsender TVN24 zeigte am Wochenende Bilder von Demonstranten aus der Stadt Lodz, die Plakate mit der Aufschrift „Halten Sie Abstand zu meiner Gebärmutter!“ oder „Hände weg von meinem Körper!“ trugen. An die Höchstrichter und Politiker richteten einige die Frage „Schämen Sie sich nicht?“ Richter und Politiker hätten „über die Frauen hinweg gegen sie entschieden“, kritisierten die Kundgebungsteilnehmer auch in Warschau.

Abtreibungsverbot gehört zu schärfsten Europas

Die umstrittene Entscheidung der Verfassungsrichter bedeutet eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts, das ohnehin schon zu den strengsten in Europa gehört. Bisher galt eine Ausnahmeregelung vom Abtreibungsverbot für den Fall, dass das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufwies. Diese Gesetzesregelung verstoße gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Leben, entschied das Gericht nun aufgrund einer von konservativen Parlamentariern eingebrachten Beschwerde. Im Jahr 2019 wurden in den Krankenhäusern Polens nur rund 1100 Schwangerschaftsabbrüche ausgeführt - in fast allen Fällen aufgrund des nun für rechtswidrig erklärten Paragrafen.