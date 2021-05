Die Masseninfektion auf einem Gemüsehof in Mamming offenbart, wie auch bei der Ernte im Freien eine hohe Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gegeben ist. In Frankreich und Spanien breitet sich derzeit das Virus vor allem unter jungen Leuten aus.

Bayern: Saisonkräfte leben sehr beengt in Containern

Die Corona-Masseninfektion auf einem großen Bauernhof in Mamming hat Behörden und Politik aufgeschreckt – und die Bürger beunruhigt. Nun will Bayern die Kontrollen von Erntehelfern in ähnlichen Betrieben ausweiten. Die Höfe sollen in kürzeren Intervallen und mit unangemeldeten Kontrollen darauf hin überprüft werden, ob sie die vorgeschriebenen Hygienekonzepte einhalten. Das kündigten Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml am Montag an.

Im niederbayerischen Dorf Mamming war am Freitag – nachdem sieben Saisonarbeiter über Krankheitssymptome geklagt hatten – innerhalb weniger Stunden der gesamte Betrieb getestet und bereits am Samstag von der Außenwelt abgeriegelt worden. 174 Personen auf dem Hof waren positiv auf Corona getestet worden; 480 befinden sich nun hinter einem Sicherheitszaun in Quarantäne. Söder sprach von einem Ausbruch in einem „geschlossenen und leicht eingrenzbaren Bereich.“ Ob ein weiterer Lockdown für die Gemeinde oder den gesamten Landkreis Dingolfing-Landau nötig sei, würden erst die Entwicklungen zeigen.

Die Situation auf dem Bauernhof in Mamming bezeichnete Ministerin Huml als „sehr beunruhigend“; es sei dort gegen die mit den Behörden vereinbarten Hygienekonzepte verstoßen worden. So haben sich offenbar die Gruppen von jeweils 25 Mann, die sich eigentlich getrennt voneinander halten sollten, wenigstens nach der Arbeit doch wieder gemischt. Ähnlich wie die Arbeiter in Schlachtbetrieben leben sie während der Erntezeit sehr beengt in Containern mit gemeinsam zu benutzenden Nasszellen.

Aber auch die spezielle Tätigkeit in Mamming stellt für die Tausenden Erntehelfer aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine ein hohes Infektionsrisiko dar: Anders als beim Spargelstechen, wo sich die Arbeiter mehr oder weniger frei übers Feld verteilen können, rollen bei der niederbayerischen Gemüseernte die Helfer dicht an dicht auf den Auslegern schwerer Traktoren über den Acker. Durchaus acht bis zehn Personen liegen in diesen „Gurkenfliegern“ über Stunden nebeneinander auf dem Bauch und und pflücken jede kleine Gurke einzeln. Diese werden dann zu Essiggurken verarbeitet. Niederbayern ist eines der größten Anbaugebiete in Europa.

Ministerin Huml sagte, laut Mamminger Hygienekonzept hätten immer dieselben Personen in immer derselben Reihenfolge auf dem „Flieger“ liegen sollen, um die Nachverfolgung von möglichen Infektionen zu erleichtern: „Aber wir sind halt auch nicht jede Stunde und jede Minute in diesem Betrieb ...“

Frankreich: Firmen sollen Maskenvorrat anlegen

In der bei Urlaubern beliebten Bretagne steigt die Anzahl der Infizierten bedenklich schnell an. Patrice Faure hat es zuerst mit freundlichen Appellen versucht, doch nun greift er durch. Am Abend dürfen die Strände in Morbihan nicht mehr betreten werden, erklärte der Präfekt des bei Urlaubern äußerst beliebten Départements an der französischen Atlantikküste. Zudem gilt in der gesamten Region Maskenpflicht. Die Polizei werde die Anordnungen streng kontrollieren, kündigte Faure am Montag an. Grund für die Maßnahmen: In einem Nachtclub in Quiberon haben sich rund 50 junge Menschen mit dem Virus angesteckt. „Es ist schlicht nicht angebracht, in diesem Sommer zu feiern wie in den vergangenen Jahren“, kommentierte der Präfekt das Geschehen und hat den Nachtclub schließen lassen.

In der gesamten Bretagne wird seit Tagen vor einem bedenklichen Ansteigen der Anzahl von Corona-Infektionen gewarnt. Neben den Hinweisen, sich an die in ganz Frankreich geltenden Abstandsregeln zu halten, wurden die Maßnahmen in der Urlaubsregion weiter verschärft. So muss in vielen Städten nicht nur in allen öffentlichen geschlossenen Räumen eine Maske getragen werden, sondern auch auf Märkten und in Fußgängerzonen. Auch in der Küstenstadt La Rochelle in Westfrankreich ist der Mund-Nasen-Schutz im Alten Hafen und im Stadtzentrum verpflichtend. Im Süden Frankreichs ist die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur um Marseille und Nizza besonders betroffen.

In Paris zeigt man sich nicht nur angesichts steigenden Infektionszahlen in der Bretagne besorgt. Da die Zahlen im gesamten Land leicht nach oben gehen, befürchten die Verantwortlichen, am Anfang einer zweite Corona-Welle zu stehen. Frankreich ist von der Pandemie besonders stark betroffen und zählt bislang weit mehr als 30.000 Tote.

Endgültig verabschiedet hat man sich von der Annahme, dass vor allem alte Menschen und Kranke anfällig für das Virus seien. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hob in einem Interview mit der Tageszeitung „Le Parisien“ heraus, dass sich zuletzt sehr viele junge Menschen mit dem Virus angesteckt hätten. Zudem würden viele junge Patienten, die in der Großregion Paris lebten, sehr oft atypische Symptome zeigen.

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hat sich die Regierung entschlossen, an Flughäfen verpflichtende Corona-Tests einzuführen. Getestet werden allerdings nicht alle Reisende, betroffen sind nur Rückkehrer aus 16 Risikoländern. Zu ihnen zählen neben den USA unter anderem Brasilien, die Türkei, Algerien und Israel. Besucher aus Deutschland können weiter ohne Probleme einreisen. Die Franzosen selbst können sich inzwischen alle kostenlos testen lassen. Die Regierung empfahl am Montag Unternehmen, vorsorglich einen Maskenvorrat für zehn Wochen anzulegen.

Spanien: Quarantänepflicht für britische Heimkehrer

Die spanische Tourismusindustrie ist geschockt: Großbritannien, wichtigster Urlaubskunde der iberischen Halbinsel, ordnete über Nacht eine Quarantäne für alle Rückkehrer aus dem Mittelmeerland an. „Das kommt einem Reiseverbot nach Spanien gleich“, urteilte ein spanischer Tourismusfachmann. Denn welcher Brite werde nun noch nach Spanien reisen, wenn er nach der Heimkehr zwei Wochen in Quarantäne müsse?

Großbritanniens Außenministerium begründete die Quarantäne-Pflicht mit dem stark gestiegenen Infektionsrisiko in Spanien. Zuvor hatte Norwegen eine Quarantäne für rückkehrende Spanien-Touristen beschlossen. Andere Länder wie Frankreich oder Österreich warnen vor „nicht unbedingt notwendigen Reisen“ nach Spanien. Deutschland rät von touristischen Reisen in einige lokale Hotspots im nördlichen Spanien ab: etwa in den Großraum Barcelona, die katalanische Provinz Lleida und die aragonische Stadt Saragossa.

Nach der Statistik des EU-Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat Spanien die höchste Anzahl von Neuinfektionen aller Mittelmeerländer in Südeuropa. Mit einer Rate von 35,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern in 14 Tagen verzeichnet Spanien inzwischen ein sehr viel höheres Ansteckungsrisiko als zum Beispiel Deutschland (8,0), Italien (5,1), Griechenland (3,6), Frankreich (14,6), Österreich (18,5) oder Großbritannien (14,7). Auch die Türkei steht, wenigstens statistisch gesehen, besser als Spanien da.

Die Corona-Brennpunkte in Spanien sind die nördlichen Regionen Katalonien, Aragonien, Navarra und das Baskenland. Zu Katalonien gehören die Urlaubsküste Costa Brava und die Mittelmeermetropole Barcelona. Das Virus breitet sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden bevorzugt unter jüngeren Leuten aus, die in der Sommerlaune alle Vorsichtsmaßnahmen vergessen. Besonders Diskotheken, Bars, Biergärten und andere Party-Lokalitäten, wo bis tief in die Nacht und oft ohne soziale Distanz gefeiert wird, wurden als Infektionsorte identifiziert. Vielerorts wurde deswegen das Nachtleben eingeschränkt.

Großbritanniens plötzliche Quarantänepflicht für Spanien-Urlauber erwischte auch den britischen Verkehrsminister Grant Shapps – ohne Vorwarnung. Er war vor dem Quarantänebeschluss mit seiner Familie nach Spanien in die Ferien geflogen. Sein Sprecher versicherte, dass auch der Minister nach seiner Rückkehr in die Selbstisolierung müsse.