Die Ehrenerklärung der Abgeordneten muss reichen: Die Unionsfraktion blockiert die Forderung der SPD nach einem unabhängigen Ermittler in der Maskenaffäre. Dieser soll vom Bundestag eingesetzt werden und herausfinden, welche Abgeordneten an der Beschaffung von Schutzausrüstung Geld verdient haben. Der Ton in dieser Frage wird schärfer.

Transparenz ist das Gebot der Stunde im Bundestag, wenn es um die Nebentätigkeiten von Abgeordneten geht. Um Licht in den Graubereich zu bringen, bemühen sich gerade Union und SPD um