Mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet haben die 27 Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag in Brüssel ihr erstes Präsenztreffen seit Beginn der Corona-Pandemie begonnen. Es geht um Hunderte Millarden Euro an Hilfen der Gemeinschaft, um die Folgen der Krise wenigstens abzufedern, wenn nicht zu überwinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Freitag das 66. Lebensjahr vollendete, steht im Mittelpunkt, da Berlin aktuell die Ratspräsidentschaft innehat. Wie lange der Gipfel dauern würde, vermochte niemand vorherzusehen. Diplomaten ließen verlauten, es könnte sogar bis zum Sonntag dauern, bis der Maßnahmen- und Kompromisse-Gipfel erklommen ist.