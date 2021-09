Maria Kolesnikowa hat im Sommer 2020 mit zehntausenden Belarussen gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert. Sie war eigens aus Deutschland in die Heimat zurückgekommen, um sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. Am Montag, fast genau ein Jahr nach ihrer Entführung durch den belarussischen Geheimdienst, verurteilte ein Gericht in Minsk die 39-Jährige nun wegen „versuchter illegaler Machtergreifung“ zu elf Jahren Haft.

Kolesnikowa, die zusammen mit Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo das Gesicht der Oppositionsbewegung in Belarus ist, war nach Protesten in Minsk von Vermummten in ein Auto gezerrt worden. Sie sollte aus der Heimat abgeschoben werden. Kurz vor der Grenze zur Ukraine zerriss sie ihren Pass und vereitelte so die Pläne des Regimes, sie auszubürgern. Lieber ging sie ins Gefängnis.

Präsidentschaftskandidaten wurden verhaftet

Begonnen hatte alles im August 2020, als sich Hinweise verdichteten, dass die Präsidentenwahl gefälscht worden war. Lukaschenko hatte den Angaben der belarussischen Wahlbehörde zufolge 80 Prozent der Stimmen erhalten und war für eine sechste Amtszeit bestätigt worden. Kolesnikowa engagierte sich im Wahlkampf als Managerin für den Präsidentschaftskandidaten Viktor Babariko, einen ehemaligen Bankier. Als dieser noch vor der Präsidentenwahl wegen fadenscheiniger Vorwürfe inhaftiert wurde, unterstützte Kolesnikowa die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja, die anstelle ihres Ehemanns kandidierte. Der Blogger Sergej Tichanowskij war ebenfalls bereits vor der Wahl verhaftet worden. Mit dem Anwalt Maxim Snak – auch er wurde am Montag verurteilt, zu zehn Jahren Haft – gründete Kolesnikowa den Koordinierungsrat für eine friedliche Machtübergabe in Belarus. Lukaschenkos Machtapparat sah darin eine „Verschwörung mit dem Ziel einer illegalen Machtergreifung sowie die Gründung und Führung einer extremistischen Vereinigung“.

Die Flötistin Kolesnikowa hat in Stuttgart zwölf Jahre als Musikerin und Kulturmanagerin gearbeitet, unter anderem an der Musikhochschule und als Projektleiterin der Festivals der Künstlervereinigung „Artemp“ .