Die frühere Staatsministerin im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt wird an diesem Donnerstag 70 Jahre. Aktiv geblieben ist sie vor allem als Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission.

Erste Frauenbeauftragte von Rheinland-Pfalz 1982 bis 1990, dann 27 Jahre Bundestagsabgeordnete für Frankenthal und Ludwigshafen, Bundesvorsitzende der Frauen-Union 2001 bis 2015, Bundesintegrationsbeauftragte 2005 bis 2013 und danach fünf Jahre Staatsministerin im Auswärtigen Amt – die Frankenthaler CDU-Politikerin Maria Böhmer hat über Jahrzehnte in Spitzenpositionen gewirkt. Aber auch im Ruhestand kann die gebürtige Rheinhessin, die längst Pfälzerin ist, nicht anders, als sich zu engagieren und zu gestalten.

Heute wird Maria Böhmer 70. Zum Geburtstag wollte ihr Mann mit ihr eigentlich an den Tegernsee. Das muss nun warten. Ihr 2018 angetretenes Amt als Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission beschäftigt sie auch in der Corona-Krise. Junge Teilnehmer des Freiwilligendienstes der UN-Kultur- und Bildungsorganisation mussten aus aller Welt heimgeholt werden. „Das hat vor Ostern exzellent geklappt“, freut sie sich. Die Unesco-Arbeit, die sonst bei vielen Vor-Ort-Terminen, vor allem in Bonn, passiert, wird jetzt in Videokonferenzen bewältigt. „Das klappt überraschend gut“, sagt sie.

Ehrenbürgerin in der Türkei

Überhaupt, die internationale Zusammenarbeit: Das ist es, was die Hochschulwissenschaftlerin (Böhmer ist Pädagogik-Professorin) seit jeher antreibt. Gerade die Zeit als Integrationsbeauftragte im Bundeskanzleramt – eine Position mit Kabinettsrang – verschaffte ihr viele Kontakte, die auch persönliche wurden und geblieben sind. So ist sie seit 2015 Ehrenbürgerin der multireligiösen türkischen Stadt Antakya. Ein muslimischer Mitstreiter in der Migrationspolitik rief sie kürzlich einfach an, um zu fragen, ob es ihr gut gehe – wegen Corona eben.

Die aktuelle Krise sei doch nur gemeinsam zu bewältigen, betont Böhmer. „Das Virus kennt keine Grenzen.“ Besondere Sorge bereitet der Frankenthalerin, dass der Kulturbetrieb erhebliche Einbrüche erleidet, welche langfristigen Schaden anrichten könnten. „Die Kultur ist für unser Miteinander unverzichtbar“, mahnt Böhmer, unter deren zahlreichen Ehrenämtern auch verschiedene mit kulturellem Bezug sind. So ist die gläubige Katholikin Kuratoriumsmitglied der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer. Ein weiteres Amt, das ihr wichtig ist, ist der Vizevorsitz im Kuratorium der Hertie-Stiftung. Aber neben all diesem Unruhestand nach der Pension freue sie sich doch auch über eines: endlich mehr Ruhe und Zeit für die Familie zu haben.