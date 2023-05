Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens läuft ein Mann auf Kanzler Olaf Scholz zu, drückt ihm die Hand und umarmt ihn. Ein Vorfall mit Folgen.

Das hätte auch anders ausgehen können: Ein Unbekannter reiht sich am Mittwochabend mit seinem Wagen in Frankfurt in den Konvoi des Bundeskanzlers ein. Auf dem Rollfeld des Flughafens läuft