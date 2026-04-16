Schlechter als derzeit kann es für die Lufthansa nicht laufen. Hunderte Flüge werden wegen Arbeitskämpfe gestrichen. Nicht alle sind nachvollziehbar.

100 Jahre Lufthansa. Es ist eine bittere Ironie, dass viele Maschinen in der Festwoche am Boden bleiben. Piloten und Flugbegleiter sind wechselseitig im Streik. Hunderte Verbindungen werden kurzfristig gestrichen. Schlechter kann es für die Linie mit dem Kranich im Wappen nicht laufen. Das Kabinenpersonal streikt für einen Sozialplan für die Beschäftigten der Lufthansa-Tochtergesellschaft Cityline, die abgewickelt werden soll. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kämpft außerdem für bessere Arbeitsbedingungen im bestehenden Tarifwerk.

Die Piloten sind unter anderem in den Ausstand getreten, um eine höhere betriebliche Altersvorsorge herauszuholen. Während der Kampf der Flugbegleiter für die von der Entlassung bedrohten Kollegen verständlich ist, müssen sich Piloten die Frage gefallen lassen, ob sie nicht überziehen. Man kann ein Unternehmen auch kaputtstreiken.

Hohe Verantwortung, enorm hohe Vergütung

Die Männer und Frauen im Cockpit zählen zu den bestbezahlten Angestellten des Landes. Sie haben eine hohe Verantwortung für das Leben der Passagiere und sollen ordentlich verdienen. Aber es gibt auch Grenzen. Im Schnitt verdienen die Flugzeugführer merklich über 100.000 Euro pro Jahr. Das ist spürbar mehr als bei vielen anderen Airlines.

Die Lufthansa hat es gerade schwer. Der Iran-Krieg macht Fliegen teurer und hält viele Kunden fern. Das trübt die wirtschaftlichen Aussichten. Die Piloten sollten nicht die Hand beißen, die sie füttert.