„Ballermann“-Strand Playa de Palma verliert wegen mangelhafter Wasserqualität die „Blaue Flagge“

Die Hoteliers sind geschockt: Ausgerechnet die Playa de Palma, der berühmteste und meistbesuchte Strand auf der spanischen Ferieninsel Mallorca, kann in diesem Jahr nicht mit der begehrten „Blauen Flagge“ werben. Der Grund: Die wichtigste Hochburg der deutschsprachigen Inselurlauber mit rund 40.000 Hotelbetten erfüllt nicht die geforderten Ansprüche bei der Qualität des Badewassers. Mehrere Wasserproben wiesen in der vergangenen Saison einen zu hohen Bakteriengehalt auf – unter anderem mit Kolibakterien, die bei Menschen Infektionen auslösen können.

Die „Blaue Flagge“ wird jedes Jahr auf Antrag von der globalen Umweltstiftung „Foundation for Environmental Education“ (FEE) vergeben. Dafür müssen strenge Kriterien erfüllt werden. Dazu gehört nicht nur eine durchgehend exzellente Wasserqualität, sondern auch ein absolut sauberer Strand, behindertenfreundliche Zugänge, Besuchertoiletten und die Anwesenheit von Rettungsschwimmern.

Veraltete Kläranlage

Doch nicht nur die 4,6 Kilometer lange Playa de Palma, die größtenteils zum „Ballermann“-Partyviertel in Palmas Ortsteil S’Arenal gehört, muss dieses Jahr auf das internationale Gütesiegel verzichten. Auch die benachbarte kleine Bucht Cala Estància geht in dieser Feriensaison leer aus. Im Vorjahr hatte bereits ein weiterer Palma-Strand in der Nähe die Auszeichnung verloren.

Im Fall der Playa Can Pere Antoni ist schon lange bekannt, dass dort gelegentlich Abwässer für Verunreinigungen sorgen. Vor allem, weil Palmas veraltete Kläranlage bei hohem Abwasseraufkommen überfordert ist. Das führte in der Vergangenheit dazu, dass an manchen Tagen Fäkalien ungeklärt in die Bucht von Palma flossen.

Mangelnde Wasserqualität wurde nun auch der Playa de Palma zum Verhängnis. Die deutschsprachige „Mallorca Zeitung“ berichtet, dass die Stadtverwaltung wegen der im vergangenen Jahr festgestellten Verunreinigungen an der Playa de Palma freiwillig darauf verzichtete, sich 2023 für die „Blaue Flagge“ an diesem beliebten Strand zu bewerben. Der Inselzeitung zufolge führen die Wasserwerke die Probleme allerdings nicht auf Fäkalien, sondern auf Sturzbäche zurück, die nach Wolkenbrüchen ins Meer flossen. Das Rathaus beruhigt die Badegäste zudem mit dem Hinweis, dass bei allen bisherigen Tests in 2023 die Wasserqualität wieder „sehr gut“ gewesen sei.