Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat einstimmig für das Ende der UN-Mission Minusma in Mali votiert. Der seit 2013 bestehende Stabilisierungseinsatz soll nur noch bis zum Jahresende dauern. Die Bundeswehr ist mit etwa 1100 Soldaten an dem Einsatz beteiligt. Wozu war er gut?

Schließlich ging alles blitzschnell. Weniger als eine Dreiviertelstunde brauchte der UN-Sicherheitsrat am vergangenen Freitag in New York, um die „Multidimensionale integrierte Stabilisierungsmission“