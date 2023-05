Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Annullierung der Präsidentenwahl vom vergangenen Jahr sind die Menschen in Malawi im südlichen Afrika erneut an die Urnen gerufen. An diesem Dienstag sollen etwa 6,8 Millionen Stimmberechtigte ein neues Staatsoberhaupt wählen.

Von Johannes Dieterich

Malawi ist der drittärmste Staat der Welt und hat außer einem wunderschönen See wirtschaftlich nicht viel zu bieten. Dieser Tage kommt dem Binnenstaat im südlichen