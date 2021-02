Rheinland-Pfalz will mit einer Bundesratsinitiative mehr Schutz für einkommensschwache Bevölkerungsschichten in der Corona-Krise erreichen. Gesundheitsminister Spahn plant indes Änderungen an der Impfverordnung.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) sehen in der Corona-Krise vor allem bei Familien mit Kindern, die seit Beginn der Pandemie zusätzliche Ausgaben hätten, Handlungsbedarf. „Beispielhaft sind hier die zusätzlichen Kosten aus dem Homeschooling oder der verschärften Maskenpflicht zu nennen“, sagte Dreyer am Dienstag. „Zugleich fallen Hilfen weg, wie kostenloses Mittagessen und andere Betreuungsangebote.“ Zudem sollten die „bewährten Regelungen“ zum vereinfachten Zugang zu Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe über den 31. März 2021 hinaus zur Verfügung stehen, hieß es. Nur so könne sichergestellt werden, dass den krisenbedingt in Not geratenen Selbstständigen und Beschäftigten mit niedrigen Einkommen eine schnelle und verlässliche Absicherung geboten werde.

Astrazeneca nur für Menschen bis 64

Auch im Bund will der Koalitionsausschuss aus Union und SPD an diesem Mittwoch beraten, wie Geringverdiener und Langzeitarbeitslose besser unterstützt werden können. Die Union fordert zudem, dass Unternehmen mit Verlusten weniger Steuern zahlen müssen.

Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll ab 8. Februar eine Neufassung der Verordnung zur Impfreihenfolge in Kraft treten. In einem Referentenentwurf, der der RHEINPFALZ vorliegt und über den das Kabinett noch entscheiden muss, wird nichts grundsätzlich an den Priorisierungen geändert. Allerdings wird der Empfehlung der Ständigen Impfkommission Rechnung getragen, wonach der Impfstoff von Astrazeneca nur Menschen bis 64 Jahren verabreicht werden soll. Dieses Vakzin soll demnach zum Beispiel Pflegern in Heimen gespritzt werden, während die Senioren die Präparate von Biontech oder Moderna erhalten sollen.

Bund-Länder-Beratungen am 10. Februar

In der geplanten neuen Verordnung werden zudem in der Gruppe mit zweithöchster Priorität weitere Krankheiten aufgeführt, die zur Impfung berechtigen, darunter Adipositas, bipolare Störung, Schizophrenie, schwere Depression, COPD und schwerer Diabetes mellitus.

Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Im Mittelpunkt der Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Frage stehen, ob der seit 16. Dezember geltende harte Lockdown mit vielen geschlossenen Geschäften und Schulen sowie Kitas im Notbetrieb über den 14. Februar hinaus gelten soll. Thüringens Landesregierung hat die Lockdown-Regeln derweil schon bis zum 19. Februar verlängert.