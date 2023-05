Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch das verkündete Aus für die Elitehochschule ENA wird die Franzosen nicht mit ihrem einsam regierenden Präsidenten versöhnen.

Emmanuel Macron läuft die Zeit davon. In zwölf Monaten wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt und der aktuelle Staatschef strebt eine zweite Amtszeit an. Doch die Mehrheit