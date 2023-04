Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Frankreich drohen neue Proteste, weil der Präsident das Rentenalter anheben will. Macron weiß das, hält aber trotzdem an seinem Vorhaben fest.

In Frankreich liegt das gesetzliche Rentenalter derzeit bei 62 Jahren. Im europäischen Vergleich gehen die Französinnen und Franzosen verhältnismäßig früh in den Ruhestand.