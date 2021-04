Frankreichs Regierung ist zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron verspricht seinem Volk eine soziale und ökologische Neuausrichtung seiner Politik.

Emmanuel Macron ist ein Mann der bildmächtigen Symbolik. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schwört Frankreichs Präsident sein Volk auf einen „Krieg“ gegen das Virus ein. Wenn er für den Umweltschutz kämpft, lässt er sich auf die schmelzenden Gletscher des Montblanc fliegen und doziert dort über den bedrohlichen Klimawandel. Und redet Macron mit seinem Volk, so tourt er über Wochen hemdsärmelig durchs Land und stellt sich in zugigen Gemeindehallen im Rahmen eines „grand débat“ den Fragen der Franzosen.

Der Effekt beim Betrachter ist jedes Mal derselbe: Wow! Ähnlich überrascht waren die Franzosen am Freitag, als der Rücktritt der Regierung bekanntgegeben wurde und Emmanuel Macron nur wenige Stunden später mit Jean Castex einen neuen Regierungschef präsentierte.

Auch dieses Mal werden die Probleme aber erst nach der großen Inszenierung beginnen. Im „Krieg“ gegen das Corona-Virus machte Frankreich eine denkbar schlechte Figur. Rund 30.000 Menschen sind inzwischen an den Folgen der Krankheit gestorben, so viele wie in kaum einem anderen europäischen Land. In Sachen Umweltschutz setzt der Präsident unbeirrt auf Atomkraft – eine Technik, die nicht nur in den Augen der Ökologen angesichts der vielen ungelösten Probleme keine Zukunft hat. Und die Beschwerden und Anregungen, die während des „grand débat“ eifrig gesammelt wurden, lagern inzwischen folgenlos in irgendeinem Archiv.

So machte Emmanuel Macron nach außen zwar immer eine gute Figur, doch er führte sein Volk von einer Enttäuschung zur nächsten. Die Quittung für seine nicht eingelösten Versprechen in Sachen Umweltpolitik hat Macron bei den Kommunalwahlen bekommen. Die Grünen stürmten in großen Städten wie Bordeaux, Marseille, Lyon oder Straßburg die Rathäuser, während die Kandidaten der Präsidentenpartei La République en Marche zähneknirschend ihre Niederlagen eingestehen mussten.

Diese letzte Schmach macht auch für den größten Optimisten im Präsidentenlager den Ernst der Lage erkennbar: Emmanuel Macron steht am politischen Abgrund. Mit seiner Reformpolitik ist der ehrgeizige 42-Jährige gescheitert – was natürlich auch der Corona-Krise geschuldet ist. In dieser Situation begnügt sich der erklärte Machtpolitiker nicht mehr damit, irgendwelche größeren oder kleinen Stellschrauben zu justieren. Der Präsident hat sich zum ganz großen Befreiungsschlag entschieden: den Rücktritt der Regierung unter Premierminister Édouard Philippe.

Schon lange wurde über die Zukunft von Premierminister Philippe spekuliert. Der hünenhafte Politiker hat sich in der Corona-Krise das Vertrauen der Franzosen erarbeitet. Mit seiner ruhigen und ernsten Art wirkte er wie der angenehme Gegenpol zu dem bisweilen wie aufgedreht agierenden Präsidenten.

Allerdings steht Édouard Philippe nun den neuen politischen Plänen des Staatschefs im Wege. „Ökologischer Wiederaufbau“ mit einer starken sozialen Komponente ist nun eines der Schlagworte von Macron. Der Regierungschef hat zwar alle Kursänderungen in der gemeinsamen Vergangenheit treu ergeben vollzogen, fraglich aber ist, ob der bürgerliche Philippe den jetzigen Richtungswechsel ebenfalls klaglos mittragen würde. Zudem wäre es schwierig, den französischen Wählern eine neue Umweltpolitik zu verkaufen mit einem Mann an der Spitze der Regierung, der früher unter anderem als erfolgreicher Lobbyist beim Atomkonzern Areva gearbeitet hat.

Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt der Regierung präsentierte Emmanuel Macron schon einen Nachfolger: den in der Öffentlichkeit relativ unbekannten Jean Castex. Allerdings entfernt er sich mit dieser Wahl nicht allzu weit von dem Anforderungsprofil des Vorgängers, der einen Gegenpol zu dem in Frankreich noch immer eher links eingestuften Macron bilden sollte. Castex gehört der konservativen Oppositionspartei Les Républicains (LR) an.

