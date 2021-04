Frankreichs Staatspräsident bildet die Regierung komplett um. Es ist wohl seine letzte Chance mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren.

Der Posten des französischen Premierministers gehört zu den undankbarsten politischen Ämtern, die in westlichen Demokratien vergeben werden. Läuft es gut, strahlt die Sonne nicht auf ihn, sondern auf den Staatspräsidenten. Ist die Lage aus Sicht der Regierung eher mies, wird der Premier schnell als Sündenbock auserkoren.

Aber auch eingedenk dieser Mechanismen kommt das Aus für Edouard Philippe einigermaßen überraschend. Zwar war klar, dass sich nach der Schlappe für Macron bei den Kommunalwahlen eine Regierungsumbildung anbahnte. Aber Philippe führte die Regierungsgeschäfte souverän und unaufgeregt, war bei vielen Franzosen gut angesehen – anders als derzeit Emmanuel Macron selbst. Womöglich ist ihm genau diese größere Beliebtheit zum Verhängnis geworden.

Krisenmanager Castex

All diese Überlegungen ändern nichts daran, dass die endgültige Bilanz von Macrons Wirken in zwei Jahren gezogen wird, dann ist Präsidentschaftswahl. Mit der Regierungsumbildung will der Präsident sich aus dem Tief herausarbeiten, in dem er seit längerem steckt, neue Köpfe sollen auch für eine neue Politik stehen. Es ist mutmaßlich Macrons letzte Chance für einen Neuanfang.

Der neue Premier Jean Castex ist bislang ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Das muss kein Nachteil sein. Zuletzt agierte Castex als Koordinator für den Ausstieg Frankreichs aus dem Corona-Lockdown; war also als Krisenmanager gefragt. So einen kann der politisch gebeutelte Macron sicher gut brauchen.