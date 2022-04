Franzosen in Deutschland stimmten fast geschlossen für den Amtsinhaber.

Frankreichs wiedergewählter Staatschef Emmanuel Macron hat bezogen auf die Gesamtzahl aller Wähler einen vergleichsweise eher schlechten Stimmenanteil eingefahren. Unter Berücksichtigung der Wahlbeteiligung am Sonntag sowie leerer und ungültig abgegebener Stimmen wählten lediglich 38,52 Prozent aller registrierten Wähler den Liberalen, wie aus den Daten zum vorläufigen Endergebnis des Innenministeriums hervorgeht. Mit einem geringeren Stimmenanteil wurde seit Gründung der fünften Französischen Republik 1958 nur der Konservative Georges Pompidou ins Amt gehoben, schrieb der wissenschaftliche Leiter des renommierten Meinungsforschungsinstituts Ipsos, Mathieu Gallard. 1969 stimmten 37,51 Prozent der registrierten Wähler für Pompidou.

Macron gewann die Stichwahl am Sonntag mit 58,54 Prozent aller gültigen Stimmen. Er büßte im Vergleich zur Wahl von 2017, als er auf 66,1 Prozent kam, deutlich an Stimmen ein. Seine rechte Herausforderin Marine Le Pen kam auf 41,46 Prozent der Stimmen. Le Pen verbesserte ihr Wahlergebnis vom vergangenen Duell gegen Macron um fast acht Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 72 Prozent und damit etwas niedriger als vor fünf Jahren (74,56 Prozent).

Großstädter wählten überwiegend Macron

Vor allem in Teilen der Nordhälfte und in einigen Landesteilen weit im Süden konnte Le Pen Erfolge verbuchen, ebenso in den Überseegebieten und auf Korsika. Macron hingegen schnitt besonders in Großstädten und ihren Ballungsräumen gut ab.

Laut einer Umfrage für den Sender France Info konnte Macron jeweils bei den jüngsten und den ältesten Wählern eine Mehrheit gewinnen. Für ihn stimmten zudem insbesondere Menschen mit Hochschulbildung, Beamte, Selbstständige. Le Pen überzeugte demnach vor allem Arbeiter und Angestellte sowie vorrangig Menschen mit niedrigerem Einkommen. Bei Franzosen, die angaben, mit ihrem Leben unzufrieden zu sein, konnte sie ebenfalls verstärkt punkten.

Niedrige Wahlbeteiligung in Deutschland

In Deutschland lebende Franzosen haben mit 94 Prozent für Amtsinhaber Macron gestimmt. Le Pen kam nach Angaben der französischen Botschaft in Berlin vom Montag auf sechs Prozent. Von den etwa 96.000 eingetragenen Wählern hat sich nur knapp die Hälfte an der Wahl beteiligt. Macron hat bei den im Ausland lebenden Franzosen insgesamt überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Bei den in Deutschland lebenden Wählern wäre er bereits in der ersten Wahlrunde mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt worden.

Auch das Elsass stimmte mehrheitlich für Macron. Im nördlichen Departement Bas-Rhin kam der Amtsinhaber auf 58,9 Prozent der Stimmen. Knapper war es im Departement Haut-Rhin: Dort bekam Macron nur 52,9 Prozent der Stimmen.