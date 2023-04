Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum Frankreichs Staatspräsident plötzlich Millionen für die Mittelmeer-Stadt locker macht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begab sich am Mittwoch bei einem Besuch in Marseille direkt in die Höhle des Löwen. Das heißt: Er besuchte Bassens, eines der vielen Problemviertel