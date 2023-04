Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankreich, die einzige Atommacht in der EU, hat Deutschland mehrmals eine nukleare Teilhabe in Aussicht gestellt – doch das Echo fiel stets schwach aus. Könnte sich das in der heutigen Situation ändern?

Es war eine scharfe Drohung, die Wladimir Putin zu Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine ausstieß. Sollte der Westen sich einmischen, gebe es „Konsequenzen, wie Sie sie in Ihrer