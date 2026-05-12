Die historische Wahlniederlage hat Labour nicht nur erschüttert, sondern einen offenen Machtkampf ausgelöst.

Geht es jetzt wieder los in London? Vor wenigen Jahren, als die Konservativen an der Regierung waren und der Brexit die Schlagzeilen beherrschte, reihte sich eine Krise an die andere. Jetzt ist die Stimmung im Regierungsviertel Westminster wieder fiebrig. Labour hat eine Wahlklatsche von historischem Ausmaß hinnehmen müssen, und der Schuldige ist für viele Genossen der Parteivorsitzende und Premierminister Keir Starmer. Die Regierungsfraktion rebelliert, mehr als 80 Abgeordnete haben nach Starmers Abgang gerufen, erste Rücktritte aus Protest gab es ebenfalls.

Auch wenn der Premierminister sich am Dienstag im Sattel halten konnte, bleibt seine Lage prekär. Seine Rivalen für den Topjob geben nicht auf, sondern warten auf den richtigen Moment. Wes Streeting, der Gesundheitsminister und Kandidat des rechten Lagers, zögert wohl aus taktischen Gründen noch, sich zu erklären. Andy Burnham, Tribun des linken Flügels, hat dagegen klargemacht, dass er sich als den bessere Parteichef sieht. Doch er müsste erst einmal ins Unterhaus gewählt werden, bevor er Starmer herausfordern kann.

Man munkelt: Ein Abgeordneter soll sich schon bereit erklärt haben, von seinem Sitz zurückzutreten, damit Burnham in einer Nachwahl ins Parlament einziehen kann. Doch das braucht Zeit. Derweil signalisiert Keir Starmer, dass er ohne Kampf nicht gehen wird. Westminster sieht nervösen Zeiten entgegen.