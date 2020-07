Außenminister Heiko Maas hat China mit Konsequenzen wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong gedroht.

„Wenn das Prinzip ,Ein Land, zwei Systeme’ durch das Sicherheitsgesetz ausgehöhlt wird, hat das auch Folgen für unser Verhältnis zu Hongkong und China“, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einer Videokonferenz mit Chinas Außenminister Wang Yi. Maas hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass Deutschland notfalls auch unabhängig von anderen EU-Staaten auf das Gesetz reagieren werde. Zu den geplanten Maßnahmen zählte er die Vereinfachung der Einreise für Hongkong-Chinesen, einen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter, Stipendienprogramme für bedrohte Wissenschaftler, Künstler oder Journalisten sowie ein Ende des Auslieferungsabkommens mit Hongkong. China steht wegen seiner Hongkong-Politik international schwer in der Kritik.