Ein letztes Mal zögert Donald Trump die offizielle Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur hinaus. Doch sein Auftritt in Ohio lässt keine Zweifel an seinem erneuten Griff nach dem Weißen Haus. Am Tag der Zwischenwahlen ist die Ego-Show des 76-Jährigen für die Republikaner eine problematische Nachricht.

Nein, er hat es nicht gesagt. Jedenfalls nicht direkt. Nach einer fast zweistündigen Rede voller Lügen, Eigenlob und Verleumdungen setzte plötzlich sülzige Geigenmusik