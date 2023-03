Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, hat in der Corona-Krise vieles richtig gemacht, aber sich auch manche Fehler geleistet. Nun bringt Washington die Organisation in große Schwierigkeiten: Der US-Präsident will der WHO den Geldhahn zudrehen.

In der Corona-Pandemie wird es einsam um Tedros Ghebreyesus. Zuerst musste der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO die meisten Mitarbeiter seines Genfer Hauptquartiers ins Homeoffice schicken.