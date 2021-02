Ob damit die Alleinherrschaft des Präsidenten und die Unterdrückung der Opposition beendet sein werden, ist allerdings mehr als fraglich.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung angekündigt. Ein Entwurf solle bis Jahresende ausgearbeitet und verabschiedet werden, sagte er am Freitag vor dem Albelarussischen Volkskongress in Minsk. Das Referendum werde voraussichtlich zusammen mit der Kommunalwahl im Januar 2022 durchgeführt. Hintergrund der Verfassungsänderung, mit der mehr Kompetenzen für das Parlament und weniger Macht für den Präsidenten einhergehen sollen, sind die anhaltenden Proteste gegen Lukaschenko nach der Präsidentenwahl im August. Unabhängige Wahlbeobachter und die Opposition dokumentierten massiven Wahlbetrug. Lukaschenko hatte die neue Verfassung und die Abstimmung darüber in der Vergangenheit immer wieder verschoben.

Lukaschenko ist seit 27 Jahren an der Macht

Belarus bekomme einen neuen Staatschef, versicherte Lukaschenko vor der Volksversammlung. „Das werde nicht ich, das wird ein anderer Präsident sein“, sagte er. Während seiner Vierstunden-Rede kündigte der Präsident, der seit 27 Jahren an der Macht ist, auch eine Verfassungsreform an. Über ihren Inhalt äußerte er sich aber nur vage und widersprüchlich. Der 66-Jährige sprach von einer Neuverteilung der Vollmachten zwischen Präsident, Parlament, Gouverneuren und Lokalverwaltungen, sagte aber später, man dürfe das Amt des Staatschefs nicht schwächen. Er kündigte an, den Allbelorussischen Volkskongress, der aus Regierungsbeamten, Parlamentariern, Wirtschaftsvertretern, Arbeitern und Kulturschaffenden besteht, zum Verfassungssubjekt aufzuwerten und ihm mehr Macht zu verleihen. Danach stellte er dieses Vorhaben allerdings gleich wieder infrage. Zudem nannte er Bedingungen für seinen Rückzug aus der Macht: Die Proteste müssten aufhören. Und keinem seiner Anhänger dürfe ein Haar gekrümmt werden.

Fehlende demokratische Standards

Die Opposition befürchtet, dass die neue Verfassung an den Machtverhältnissen wenig ändern wird, weil auch die Wahlen zum Parlament demokratischen Standards nicht genügen. Laut dem Minsker Menschenrechtszentrum Wiasna sind derzeit 246 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Lukaschenko wiederum bestreitet vehement, dass es im Land überhaupt politische Gefangene gibt.