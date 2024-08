In Belarus gehört Machthaber Lukaschenko zu den wichtigsten Unterstützern des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nun beklagt er eine Verletzung des Luftraums.

Minsk (dpa) - In Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko über den mutmaßlichen Abschuss von mehreren ukrainischen Flugzielen informiert. Die Flugabwehr sei in volle Bereitschaft versetzt worden, weil etwa zehn Flugobjekte aus der Ukraine in den Luftraum von Belarus (früher Weißrussland) im Osten des Landes im Gebiet Kostjukowitschy eingedrungen seien, sagte Lukaschenko am Samstag über den Vorfall am Vorabend. «Die Streitkräfte der Ukraine haben gegen alle Verhaltensregeln verstoßen und den Luftraum der Republik Belarus verletzt», sagte Lukaschenko staatlichen Medien zufolge.

«Wir vermuten, dass es sich um Kampfdrohnen handelte», sagte Lukaschenko. Es seien auch Flugzeuge und ein Hubschrauber neben der Flugabwehr am Boden im Einsatz gewesen. Überprüfbar waren die Angaben nicht von unabhängiger Seite.

Der Machthaber, der als letzter Diktator Europas gilt, gehört zu den wichtigsten Unterstützern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Lukaschenko hatte zu Beginn des Kriegs vor fast zweieinhalb Jahren auch russische Truppen im Süden von Belarus in den Norden der Ukraine einmarschieren lassen.