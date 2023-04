Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sind beängstigende Szenen, die sich in Brasilien in den vergangenen Tagen mehrfach wiederholt haben. Krankenschwester drücken Rentnern in mobilen Impfzentren, in denen der Patient nicht aus dem Auto steigt, zwar eine Spritze in den Oberarm. Doch erhalten die Senioren kein Vakzin.

Vielfach sind diese Impfungen wahrhafte Luftnummern – ein Betrug, der in dem von Covid-19 so stark gebeutelten südamerikanischen Land immer mehr um sich greift. Mutmaßlich wollten die Impfhelfer