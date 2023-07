Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer früher in Rente geht und noch etwas dazu verdienen will, sollte genau hinschauen, was vom Lohn abgezogen wird.

Schon lange hat der Staat die Hoffnung aufgegeben, dass der Großteil der Arbeitnehmer bis zur regulären Altersgrenze arbeitet. Mehr als die Hälfte derjenigen, die im Jahr 2021 in Altersrente gingen,