Zwar sind sinkende Ansteckungszahlen für die Bundesregierung Voraussetzung für die Aufhebung von Corona-Maßnahmen. Doch die Bundesländer lassen wieder mehr Zuschauer zu Großveranstaltungen.

Bevor Corona-Auflagen gelockert werden können, müssten die Fallzahlen sinken, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Im Augenblick sind wir in einer Phase, in der es weitestgehend noch sehr starke Steigerungen gibt.“ Zwar sei zu erwarten, „dass wir uns in den nächsten 14 Tagen dem Ziel nähern, den Peak zu erreichen“, sagte Hebestreit. Das bedeute aber, dass die Zahlen dann immer noch deutlich höher seien als derzeit. Hebestreit sieht nach eigenen Worten auch keinen Anlass, bereits für die nächste Beratung der Spitzen von Bund und Ländern am 16. Februar einen Lockerungsfahrplan aufzustellen. Hebestreit reagierte auf die Debatte über mögliche Lockerungen.

In Schleswig-Holstein sollen bereits ab 9. Februar eine ganze Reihe von Corona-Vorschriften fallen. In Geschäften soll dort dann nur noch Maskenpflicht gelten, Kunden müssen dann keinen Genesenen- oder Impfstatus mehr nachweisen. Außerdem entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel bekannt gab. Das Land wolle sich „ein Stück in Richtung Normalität bewegen“. Er begründete das damit, dass die Omikron-Variante zwar ansteckender, aber weniger gefährlich sei.

In Sportstadien höchstens 10.000 Menschen

Die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder verständigten sich am Mittwoch zudem darauf, dass die Sportstadien künftig zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen, höchstens aber mit 10.000 Menschen, bei Großveranstaltungen drinnen dürfen es höchstens 4000 Menschen sein, bei maximal 30-prozentiger Auslastung.

CSU-Chef Markus Söder forderte einen Stufenplan für zeitnahe Erleichterungen. Obwohl die Inzidenzen stiegen, erhöhe sich die Krankenhausbelegung nicht in gleicher Weise, sagte Söder zum Auftakt der zweitägigen Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Warnung der Krankenhausgesellschaft

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sprach sich dafür aus, mit Lockerungen noch abzuwarten. Diese könne es erst geben, wenn der Scheitelpunkt der Omikron-Welle überschritten sei und deutlich werde, dass den Krankenhäusern keine Überlastung mehr drohe, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. Er rechnet vor allem in den Normalstationen der Kliniken mit vielen Omikron-Fällen.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat unterdessen die Marke von zehn Millionen überschritten. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 10.186.644 Ansteckungen seit Beginn der Pandemie. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, weil viele Infektionen nicht erkannt werden.