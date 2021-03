Laut Beschlussvorlage für die Beratungen zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten an diesem Montag sollen die Beschränkungen bleiben – und womöglich verschärft werden.

Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind von der Spitzenrunde nicht zu erwarten: Der Entwurf enthält eine Passage, die wegen des exponentiellen Wachstums weitere Verschärfungen („zusätzliche Maßnahmen“) für Landkreise mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche vorsieht, etwa nächtliche Ausgangssperren. Das träfe aktuell auf sechs Pfälzer Kommunen und Landkreise zu, darunter Ludwigshafen, das ab dem heutigen Montag bereits eine solche Bewegungseinschränkung verfügt hat. Der komplette Passus des Entwurfs steht aber in eckigen Klammern, was bedeutet, dass darüber verhandelt werden muss, weil er besonders strittig ist.

Zudem wird ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen beziehungsweise gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Außerdem könnten ab einer Inzidenz von 200 Schulen und Kitas geschlossen werden. Am heutigen Montag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten die konkreten Beschlüsse zur weiteren Corona-Politik fassen.

Sonderprogramm für den Tourismus

Dem Entwurf zufolge soll es weitere Öffnungen allenfalls in Form von Modellprojekten „mit strengen Schutzmaßnahmen“ geben. Ferienreisen sollen allenfalls nach dem Prinzip des „kontaktarmen Urlaubs“ im jeweils eigenen Bundesland möglich sein. Hinsichtlich der Ostertage heißt es im Entwurf: „Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten“. Der grenzüberschreitende Reiseverkehr müsse auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden. Die Vorlage schlägt zudem ein „Sonderprogramm des Bundes“ für den Tourismus und verwandte Bereiche vor, das über die bisherigen Hilfsprogramme hinausreichen soll.

13.733 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Laut Robert-Koch-Institut war die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen am Sonntag bundesweit auf 103,9 gestiegen sei. Binnen eines Tages wurden 13.733 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 10.790 Fälle.

Prioritäten „ein einziges Desaster“

Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) kritisiert die Prioritäten in der Corona-Politik mit Blick auf die Rechte von Kindern als „ein einziges Desaster“. „Wenn wir so weitermachen, wird unser Bildungssystem Schiffbruch erleiden“, sagte Vizepräsidentin Anne Lütkes den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund und Länder hätten es verpasst, die Bedingungen zu schaffen, um einen sicheren Betrieb in Schulen und Kitas zu gewährleisten.