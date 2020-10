Die geplanten Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie sind von betroffenen Branchen zum Teil fassungslos aufgenommen worden. Ärztevertreter äußern sich hingegen zustimmend.

Bund und Länder hatten am Mittwoch einschneidende Maßnahmen beschlossen. Ab diesem Montag sollen Restaurants, Kinos und Theater den gesamten November über schließen. Hotels dürfen keine Touristen aufnehmen. Auch der Amateursport kommt zum Stillstand. Schulen, Kitas und der Einzelhandel sollen geöffnet bleiben.

„Ich bin entsetzt über die Ignoranz und Geringschätzung gegenüber dem Sport und den Vereinen“, klagte der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Hermann Winkler. Kulturverbände äußerten sich schockiert und forderten finanzielle Hilfen. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warf Bund und Ländern „zu wenig Augenmaß“ vor. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf äußerte Verständnis: „Der Politik liegt erkennbar daran, wirtschaftliche Aktivität weitestgehend am Laufen und die öffentlichen Einrichtungen offen zu halten.“

Staatsrechtler: Pläne verfassungswidrig

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte „massive, in dieser Größenordnung bisher unbekannte Unterstützungsleistungen“ an. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigte die Auflagen im Bundestag und rief zu Solidarität auf: „Miteinander und füreinander, nur so kommen wir durch diese historische Krise.“

Der Mainzer Staatsrechtler Friedhelm Hufen hält die verabredeten Anti-Corona-Maßnahmen für verfassungswidrig. Die flächendeckende Schließung der Gastronomie sowie von Hotels und Kultureinrichtungen werde wahrscheinlich von Gerichten gekippt, sagte er Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main.

Lage „schlimmer als im Frühjahr“

Die Bundesärztekammer sprach hingegen von einer „wichtigen Notbremse, um den rasanten Anstieg der Infektionszahlen zu verlangsamen.“ Die Offenhaltung von Kindertagesstätten und Schulen sei vertretbar und mit Blick auf die körperliche und mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dringend geboten. Auch Intensivmediziner begrüßten die Beschränkungen. Mit einer gewissen Bremsspur seien hoffentlich sehr bald positive Effekte zu sehen, sagte der Chefarzt der Infektiologie in der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner.

Das Robert-Koch-Institut vermeldete am Donnerstag einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen: So wurden 16.774 Fälle binnen eines Tages verzeichnet. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 89 auf 10.272. Nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Donnerstag 1696 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 826 davon wurden beatmet. Divi-Präsident Uwe Janssens erwartet, dass viele Intensivstation in 14 Tagen „unter Maximalbelastung“ sind. „Es ist jetzt schon nachweislich schlimmer als im Frühjahr.“

Merkel: „Der Winter wird schwer“