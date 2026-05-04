In Spaniens Schulkantinen beginnt eine kleine Ernährungsrevolution. Wo bisher vielerorts Frittiertes, Fertigprodukte, süße Getränke und Automatensnacks zum Alltag gehörten, sollen künftig Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Fisch, Vollkorn und Wasser den Ton angeben. Die Mitte-links-Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hat ein neues Regelwerk für Schulessen in Kraft gesetzt, das genau vorschreibt, was Kinder in Schulen und vorschulischen Einrichtungen auf den Teller und ins Glas bekommen dürfen – und was nicht mehr.

Die Botschaft lautet: Wenn Kinder immer mehr Zeit in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen verbringen, dann soll dort nicht dieselbe Ernährungsfalle zuschnappen wie im Supermarktregal oder an der Straßenecke. Das neue Dekret gilt für öffentliche wie private Bildungseinrichtungen von der kindergartenähnlichen Vorschule über Grundschule und Sekundarstufe bis zur beruflichen Bildung.

Die spanische Regierung begründet den Vorstoß mit alarmierenden Daten. Nach einer Studie haben 36 Prozent der Kinder zwischen sechs und neun Jahren Übergewicht. Besonders deutlich zeigt sich der soziale Graben: In einkommensschwächeren Familien ist der Anteil der Kinder mit Übergewicht mit knapp 50 Prozent nahezu doppelt so hoch wie in Haushalten mit höherem Einkommen.

Die Vorgaben gehen ins Detail: In den Schulkantinen müssen täglich frisches Obst und Gemüse angeboten werden. Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Linsen, Bohnen oder Kichererbsen, werden deutlich aufgewertet. Sie sollen regelmäßig als pflanzliche Eiweißquelle auf dem Speiseplan stehen. Fisch darf ein- bis dreimal pro Woche serviert werden. Rotes Fleisch wird stark begrenzt, verarbeitetes Fleisch wie Würste, Burger oder Aufschnitt darf nur noch selten serviert werden. Auch bei der Zubereitung zieht Madrid die Zügel an. Frittiertes soll höchstens einmal pro Woche angeboten werden. Industrielle Geschmacksverstärker und Brühpulver sollen verschwinden.

Zuckergetränke verschwinden aus dem Angebot. Auf Schulhöfen sollen Trinkwasserbrunnen verfügbar sein. Auch Verkaufsautomaten, Cafeterien und Kioske auf dem Schulgelände werden reguliert. Produkte mit zu viel Zucker, Salz, gesättigten Fetten oder Transfetten dürfen nicht mehr angeboten werden. Energy-Drinks sind tabu.