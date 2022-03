Mit Blick auf den Bundeshaushalt in der Ukraine-Krise schlägt Finanzminister Lindner beruhigende Töne an - und dämpft gleichzeitig zu hohe Erwartungen an den Staat.

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat vor überzogenen Erwartungen an den Staat in der Ukraine-Krise gewarnt. „Klar ist: Wir werden reagieren“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Augsburger Allgemeinen“.

Deshalb werde er demnächst einen Haushalt vorlegen, der die Folgen der Ukraine-Krise enthalten werde. Er könne versichern, „dass wir Schocks abfedern und Menschen vor dem Verlust ihrer Existenz schützen werden“. Der Staat habe dazu die Möglichkeiten.

Lindner machte zugleich deutlich: „Langfristig ist realistischerweise klar, dass der Staat einen allgemeinen Verlust an Wohlstand, der sich aus steigenden Weltmarktpreisen für Energieimporte ergibt, ebenso wenig ausgleichen kann wie das individuelle unternehmerische Risiko.“