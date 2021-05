Ein „Weiter so“ sei die größte Gefahr für die Zukunft in Deutschland, sagt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner. Auf dem digitalen Parteitag der Liberalen geht Lindner vor allem mit der Union und den Grünen ins Gericht.

Was für viele andere Parteien ein Problem ist, kommt der FDP offenbar entgegen: Das digitale Format eines Parteitages gibt FDP-Chef Christian Lindner Freiheiten, die er zu nutzen versteht. So spaziert er bei seiner weitgehend frei gehaltenen Rede durch den Raum, sehr dicht verfolgt von den Kameras im Parteitagsstudio in Berlin. Anders als vor einer Woche SPD-Olaf Scholz, der sich ziemlich steif knapp eine Stunde lang an seinem Mikrofon festhielt, wechselt Lindner den Ort und spricht die Delegierten via Videostream direkt an. Hinter ihm ist stets deutlich das Motto des FDP-Wahlprogramms zu lesen : „Nie gab es mehr zu tun.“

Auffällig an Lindners Rede ist sein Verzicht auf dröhnende Wahlkampfrhetorik, auch wenn es an Spitzen gegen die politische Konkurrenz nicht mangelt. Doch Lindner kritisiert in kleinen Dosen. Seine Rede soll die eines verantwortungsvollen Politikers sein, der sich Sorgen um die Zukunft Deutschlands macht. Anlass dazu gibt nicht nur für ihn die Corona-Krise. So vergisst der FDP-Parteichef nicht, daran zu erinnern, wie sehr die Liberalen gegen die Einschränkung von Grundrechten kämpften, bis hin zu einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht.

„Wie es ist, kann es nicht bleiben“

Das große Thema der Rede ist aber das liberale Programm gegen ein „Weiter so“ in Deutschland. Die FDP will das Land „fit“ machen für den Aufholwettbewerb, der nach der Pandemie ansteht. Die Corona-Krise habe soziale und gesellschaftliche Probleme aufgeworfen. „Wir sagen: Wie es ist, kann es nicht bleiben“, sagt Lindner. Das Land benötige ein solides wirtschaftliches Fundament. Erst eine erfolgreiche Wirtschaft lasse politische Ziele – zumal ökologische – überhaupt erreichbar werden, „sonst werden es unerreichbare Ziele“. Daher setzt die FDP auf die Mobilisierung des Erfinder- und Gründergeistes, auf die Entfesselung von bürokratischen Hemmnissen und auf die Entlastung bei Steuern und Abgaben. „Es ist die Marktwirtschaft, die die Pflöcke einschlägt, an denen das soziale Netz aufgehängt wird. Es ist die Marktwirtschaft, die die Mittel bereitstellt, die wir danach investieren können in Digitalisierung und Klimaschutz“, ruft Lindner den rund 600 per Internet zugeschalteten Delegierten zu.

„Partei staatspolitischer Verantwortung“

Die FDP mache ein Angebot für die politische Mitte. Andere Parteien würden auf „mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus, mehr Anmaßung von Wissen auch in der Politik“ setzen. Die FDP dagegen wolle den Menschen die Möglichkeit geben, „neue Ideen zu entwickeln“. Lindner bezeichnet die FDP zugleich als „eine Partei staatspolitischer Verantwortung“.

Die politische Konkurrenz besteht für Lindner in der Union, den Grünen und der SPD. Unerwähnt bleibt die AfD, nur am Rande streift Lindner die Programmatik der Linken. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock nimmt er in Schutz vor persönlichen Herabwürdigungen. Allerdings wolle er von ihr wissen, ob sie sich mit Stimmen der Linken ins Kanzleramt wählen lassen würde. Über die SPD urteilt er, sie habe der Arbeitnehmerschaft nichts anzubieten „außer höheren Steuern“. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei eine respektable Persönlichkeit, er müsse aber ein Programm von „Frau Esken und Herrn Kühnert“ vertreten. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sei ein großer Integrator, lobt Lindner, fügt aber ironisch an, man müsse aufpassen, dass die Union nicht mit den Grünen fusioniere.

Ausführlich geht Lindner auf einen Vorschlag der Liberalen zur Altersvorsorge ein, die gesetzliche Aktienrente. Zwei Prozent des Bruttoeinkommens sollen in Wertpapierfonds fließen, um die sinkenden Einnahmen der Rentenkasse auszugleichen.