Der lettische Außenminister stuft die Nord-Stream-Lecks als schweren Sicherheits- und Umweltvorfall ein und findet beunruhigende Worte.

Riga (dpa) - Lettlands Außenminister hat die „vorsätzlichen Angriffe“ auf die Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verurteilt. „Die Sabotage an den Pipelines Nordstream I und II muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden“, twitterte er in der Nacht zum Mittwoch. „Es scheint, dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten.“

Lettland steht nach Angaben von Edgar Rinkevics solidarisch an der Seite Dänemarks und sei bereit, die Ermittlungen auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. „Die Nato und die EU sollten dies ernst nehmen und entsprechend reagieren“, schrieb er nach einem Telefonat mit seinem dänischen Amtskollegen Jeppe Kofod zu den Ermittlungen.

In den beiden Gasleitungen von Russland nach Deutschland wurden - nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag - insgesamt drei Lecks entdeckt. Sie traten in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern auf. Die Ursache wurde noch nicht festgestellt. Sabotage wird nicht ausgeschlossen.

Der dänischen Regierung zufolge sind die Lecks nicht auf einen Unfall zurückzuführen. Die Behörden seien zu der eindeutigen Bewertung gekommen, dass es sich um absichtliche Taten handle und nicht um ein Unglück, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstagabend.