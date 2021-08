Die Leichenhalle des Krankenhauses Barreiro Montijo in Lissabon ist voll. So voll, dass vor dem Hospital zwei Kühlcontainer die vielen Corona-Toten aufnehmen müssen. Immer mehr erkrankte Menschen sterben in Portugal an Covid-19, weil es auf den Intensivstationen keine freien Betten mehr gibt.

„Die Krankenhäuser befinden sich am Limit“, räumt Gesundheitsministerin Marta Temido ein. Vor vielen Hospitälern stauen sich die Krankenwagen, die wegen der Überfüllung oftmals stundenlang warten müssen, bis sie ihre Covid-19-Patienten an die Notaufnahme übergeben können. Im ganzen Land werden nun Feldlazarette aufgebaut.

Im Frühjahr, während der ersten Corona-Welle, war Portugal noch als Musterknabe gefeiert worden. Als Land, das dank einer disziplinierten Bevölkerung und einer vorausschauenden Regierung im Anti-Viren-Kampf offenbar alles richtig gemacht hatte. Doch jetzt wird Portugal von einer Infektionswelle überrollt, die das Land über Nacht zum schlimmsten Hotspot Europas und sogar der Welt machte. Laut der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität schoss die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 820 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das ist mehr als sieben Mal so viel wie zum Beispiel aktuell in Deutschland.

Britische Mutante als Infektionstreiber

Die Situation sei „dramatisch“, bekennt der Regierungschef António Costa. Auch weil die höchst ansteckende britische Virusvariante als Infektionstreiber wirke. „Vergangene Woche hatte die britische Mutation einen Anteil von acht Prozent an allen Fällen. Jetzt sind es schon 20 Prozent. Und nach den Prognosen können es bald 60 Prozent sein“, sagt Costa.

Die Regierung hatte das Land Mitte Januar nach langem Zögern in den Lockdown geschickt. Die Menschen dürfen nur aus „zwingend notwendigen“ Gründen vor die Tür. Angesichts des Corona-Dramas im Land gibt Premier Costa zu, dass es ein Fehler war, über Weihnachten und Silvester die Zügel locker zu lassen. Familien- und Freundestreffen in Privaträumen waren über die Festtage praktisch ohne Limit möglich, Bars und Restaurants waren geöffnet.