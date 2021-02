Es sei derzeit nicht genügend Vakzin verfügbar, um Lehrkräfte früher zu immunisieren, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Für stark belastetes Klinikpersonal gibt es indes in diesem Jahr wieder eine Corona-Prämie.

Lehrer werden trotz der Diskussion um Schulöffnungen weiterhin nicht bevorzugt gegen das Coronavirus geimpft. In der neuen, seit Montag geltenden Impfverordnung sei keine besondere Regelung für Lehrer oder Kitapersonal enthalten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag nach Beratungen des Corona-Kabinetts. Spahn begründete dies unter anderem mit der Knappheit der Impfdosen. Solch eine Priorisierung erfordere Impfdosen in einer Anzahl, wie sie noch nicht vorhanden sei.

Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland können nach Einschätzung von Wissenschaftlern auch dann wieder zum Unterricht in ihre Klassenzimmer zurückkehren, wenn die Corona-Pandemie anhält – allerdings müssten für den Präsenzunterricht strenge Regeln durchgesetzt werden. In einem Leitfaden, den Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag vorstellte, formulieren die Experten konkrete Empfehlungen etwa zur Verringerung der Klassengrößen, zum Maskentragen, Lüften und zum Umgang mit Verdachtsfällen.

Intensivmediziner wollen längeren Lockdown

Über mögliche Lockerungen des derzeit geltenden Shutdown wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in einer Videokonferenz sprechen. Die Bundesregierung dringt dabei auf eine weitere Senkung der Corona-Infektionszahlen. „Die zweite Welle der Pandemie ist gebrochen, aber sie ist natürlich noch nicht zu Ende“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Intensivmediziner plädieren für eine Verlängerung des Lockdowns über Mitte Februar hinaus. Die Lage auf den Intensivstationen sei trotz eines Rückgangs der Anzahl der Patienten mit einem schweren Covid-19-Verlauf weiterhin ernst, warnte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Bis zu 1500 Euro Corona-Prämie

Für die Krankenhäuser stellt die Bundesregierung in diesem Jahr Geld für eine weitere Corona-Prämie bereit, laut Spahn 450 Millionen Euro. Das sei mehr als doppelt so viel wie beim ersten Corona-Bonus im vergangenen Jahr.

Die einzelnen Krankenhäuser sollen demnach bestimmen, welche Arbeitskräfte jeweils eine Sonderzahlung von bis zu 1500 Euro erhalten sollen, sagte Spahn. Der Minister verwies auf die erschwerten Arbeitsbedingungen, wie das Tragen von Schutzkleidung und harte Schichten oder psychische Belastungen. Die Prämien sollen von den Krankenhäusern bis Ende Juni 2021 an die Beschäftigten ausgezahlt werden. Sie sollen die coronabedingt besonders belasteten Beschäftigten benennen und dabei neben Pflegekräften etwa auch Reinigungskräfte berücksichtigen.