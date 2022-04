Karl Lauterbach will die neue Regel zur Quarantäne von Corona-Infizierten wieder einkassieren. Das Rumgeeiere ist verheerend.

Einen Tag nach der zum 1. Mai geplanten freiwilligen Isolation von Corona-Infizierten rudert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schon wieder zurück. Was für ein Chaos. Innerhalb weniger Monate schickt sich Lauterbach an, mehr Verwirrung zu Stiften als sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) – und der war schon für so manches Chaos gut.

„Wir werden einander viel verzeihen müssen“, hatte Spahn zu Beginn der Pandemie gesagt. Lauterbach war dagegen mit der Überzeugung angetreten, alles besser zu wissen, alles besser zu machen.

Politik per TV-Show

Jetzt beschließt die Gesundheitsministerkonferenz offiziell auf Vorschlag von Lauterbach und des Robert-Koch-Instituts die Freiwilligkeit bei Isolation und Quarantäne. Und nur einen Tag später nimmt der Minister die Entscheidung wieder zurück – in einer TV-Show.

Das Ganze erinnert fatal an das Durcheinander mit der Osterruhe vor einem Jahr. Damals hatte Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) seiner Chefin Angela Merkel (CDU) den Floh ins Ohr gesetzt, es sei eine gute Idee, zwei Tage lang alle Betriebe in Deutschland zu schließen. Später bat Merkel in einer historischen Fernsehansprache um Verzeihung für diesen Aktionismus.

Geht es um falsche Signale?

Auch Lauterbach sprach nun davon, einen Fehler gemacht zu haben. Das „Signal“ einer freiwillige Isolation sei „falsch und schädlich“, teilte er per Twitter mit.

Wenn es dem Gesundheitsminister aber um Signale geht, dann sollte er endlich damit anfangen, Entscheidungen zu treffen, auf die sich die Bürger verlassen können.