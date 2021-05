Die Eisberge schmelzen, die Schuldenberge wachsen. Und die Rechnung zahlt am Ende die junge Generation. Es ist höchste Zeit, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wird.

Jugendlichen wurde in der Corona-Krise bereits jetzt viel zugemutet. Schulen waren geschlossen, Sportplätze und Schwimmbäder gesperrt, Treffen mit Freunden verboten. Das dicke Ende kommt aber erst noch: Die durch Corona entstandene Schuldenlast wird zu einem großen Teil die junge Generation tragen müssen. Ähnlich düster sieht es beim Klimawandel aus, dessen Folgen weit in die Zukunft reichen.

Dagegen wehren können sich die unter 18-Jährigen kaum. Für sie gilt: demonstrieren ja, mitbestimmen nein. Bei Bundestagswahlen und den meisten Wahlen auf Landesebene haben sie keine Stimme. Für die Jugendlichen ist das ein frustrierendes Dilemma: Einerseits wird ihnen vorgeworfen, sich nicht für Politik zu interessieren. Andererseits dürfen sie an den wichtigsten demokratischen Prozessen in diesem Land nicht teilhaben.

„Rentnergeschenke“ im Wahlkampf

Schon vor zwölf Jahren warnte der inzwischen verstorbene Alt-Bundespräsident Roman Herzog vor einer „Rentnerdemokratie“. Seitdem ist die Gesellschaft weiter gealtert. Bei der Bundestagswahl 2017 war mehr als jeder dritte Wahlberechtigte über 60 Jahre alt und nur jeder siebte jünger als 30. Geschenke an Rentner sind daher fester Bestandteil eines jeden Wahlkampfs. Aber wo bleiben die Geschenke für Schüler, Praktikanten, Auszubildende und Studierende? Für Politiker gibt es schlicht keinen Anreiz, jungen Menschen gute Angebote zu machen. Denn für ihren Wahlerfolg sind die Jungen nicht wirklich relevant.

In Österreich darf ab 16 Jahren gewählt werden

Dass es auch anders funktionieren kann, zeigt sich in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, wo 16- und 17-Jährige bei Landtagswahlen bereits mitwählen dürfen. In Österreich wurde das Wahlrecht auf Bundesebene schon vor 13 Jahren auf 16 Jahre abgesenkt.

Dabei behaupten Gegner des Wahlrechts ab 16 oft, den Jugendlichen fehle die nötige Reife für den Urnengang. Eine aktuelle Studie der Otto-Brenner-Stiftung hält dagegen. „Wir finden wenig, was gegen eine Absenkung des Wahlalters spricht“, fasste Studienleiter Arndt Leininger die Ergebnisse am Donnerstag zusammen. Schon bei 15-Jährigen gibt es demnach ein „recht ausgeprägtes Interesse an und Wissen über Politik“.

Wahlentscheidend ist die Gruppe nicht

Es liegt auf der Hand, dass die Forderung nach einer Absenkung des Wahlalters gerade aus den Reihen der SPD und der Grünen kommt: Die SPD will endlich wieder die Herzen der Jugend erobern. Die Zustimmungswerte der Grünen sind in dieser Altersgruppe ohnehin sensationell. Anders sieht es bei der Union aus, die sich entsprechend gegen eine Änderung des Wahlrechts stemmt.

Wahlentscheidend ist die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen allerdings nicht. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 durften knapp 13 Millionen über 70-Jährige ihre Stimme abgeben. Die Anzahl der wahlberechtigten 16- und 17-Jährigen würde aktuell gerade mal bei rund 1,5 Millionen liegen.

„Wir wollen mehr Demokratie wagen“, hatte der damalige SPD-Kanzler Willy Brandt angekündigt, bevor vor 50 Jahren eine Grundgesetzänderung in Kraft trat, die das Wahlalter für Bundestagswahlen von 21 auf 18 Jahre senkte.

Es ist an der Zeit, dass wir diesen Mut ein weiteres Mal zeigen.