In einer teilweise chaotischen Nachtsitzung kürt der CDU-Bundesvorstand Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union. Der Machtkampf mit CSU-Rivale Markus Söder ist beendet. Laschet hielt einem immensen Druck stand. Nun muss er jene gewinnen, die ihn für ungeeignet halten, das Kanzleramt zu erobern. Und davon soll es viele geben.

„Noch so ein Sieg und wir sind verloren!“ – so klagte einst König Pyrrhos I. nach einer gewonnenen Schlacht gegen die Römer. Die Sieger waren so geschwächt, dass nun Niederlagen drohten. Die Helden der nächtlichen CDU-Bundesvorstandssitzung machten am Dienstag einen ähnlichen Eindruck: erschöpft, zuweilen frustriert. Nur wenige triumphierten.

Manche Teilnehmer, wie der CDU-Chef von Thüringen, Christian Hirte, hielten es sogar für angebracht, am Tag danach nachzutreten und von einer „Entscheidung gegen die Basis“ zu sprechen. Über sechs Stunden lang stritten Landesparteichefs, CDU-Ministerpräsidenten und Vertreter parteiinterner Gruppen per Videochat mit ihrem Parteichef Armin Laschet über die Kanzlerkandidatur. Und dabei war der Gegner noch nicht einmal anwesend – dafür allerdings eine stattliche Anzahl seiner glühenden Anhänger. CSU-Chef Markus Söder hatte es vorgezogen, der Einladung Laschets nicht zu folgen und der erwartungsgemäß kontroversen Zusammenkunft fern zu bleiben.

Schäuble hadert: Es geht alles schief, es geht alles schief!

Gönnerhaft hatte Söder die Entscheidung über die K-Frage dem obersten CDU-Gremium überlassen, wohlwissend, dass die Anzahl seiner Fürsprecher dort groß ist. Dass es nach einer geheimen Abstimmung doch eine klare Mehrheit für Laschet gab, folgte offenbar der höheren Einsicht, den eigenen Vorsitzenden nicht durch ein derartiges Misstrauensvotum zu einem folgenschweren Rücktritt zu zwingen. Für den Fall einer Niederlage gegen den CSU-Chef hatte es schon Stimmen gegeben, die Laschet als Parteivorsitzenden für nicht mehr tragbar hielten.

Dabei ist am Abend lange Zeit gar nicht klar, ob in dem Gremium über die K-Frage überhaupt abgestimmt werden soll. Das Hauptargument gegen ein Votum: Die Parteibasis sei gar nicht einbezogen. Aus der rheinland-pfälzischen CDU wird vorgetragen, dass es bei einer zuvor anberaumten Diskussion der rheinland-pfälzischen CDU-Kreisvorsitzenden ein klares Meinungsbild zugunsten von Markus Söder gegeben habe. „Weite Teile unserer Partei sind aufgebracht, senden ein lautes Signal. Das können wir doch nicht einfach ignorieren und die Ohren auf Durchzug stellen“, sagt Landesparteivize Christian Baldauf nach RHEINPFALZ-Informationen.

Stundenlang geht es hin und her

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther schlägt in die gleiche Kerbe: „Sind wir ehrlich: Die Mehrheit an der Basis ist nicht für Armin Laschet.“ Sogar Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betont, dass nur wenig für einen Kanzlerkandidaten Armin Laschet spreche. „Außer Nordrhein-Westfalen gibt es keinen anderen Landesverband, der will, dass Laschet Kanzlerkandidat wird“, wird Altmaier aus der Sitzung zitiert.

Stundenlang geht es hin und her. Die ostdeutschen Ländervertreter sind uneins, ob sie hinter Laschet oder Söder stehen. Laschet-Fürsprecher sind Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU-Mittelstandschef Carsten Linnemann oder NRW-Innenminister Herbert Reul. Kurz vor Mitternacht drängt als einer der letzten Redner Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble darauf, noch in der laufenden Sitzung zu entscheiden. Die Querelen der vergangenen Woche hätten der Partei genug geschadet. Eine anonyme Abstimmung über das Videoformat bereitet der Parteizentrale aber technische Schwierigkeiten. Schäuble hadert mit allem: „Es geht alles schief, es geht alles schief!“, soll er nach Teilnehmerangaben gerufen haben.

CSU-Generalsekretär Blume: Söder ist Kandidat der Herzen

Am Ende liegt jedoch gegen 0:30 Uhr ein Ergebnis vor. Der Vorstand stellt sich deutlich, aber nicht einstimmig, hinter Laschet. Dieser will „sofort mit Markus reden“. Ob es noch ein nächtliches Telefonat mit Söder gegeben hat, ist nicht bekannt. Eine Krönungsmesse ohne Glanz und Gloria findet ihren Abschluss. Doch eine Unsicherheit bleibt in der Nacht: Wird Söder das Ergebnis akzeptieren? Immerhin hat er eine Woche zuvor ein ähnliches Stimmungsbild aus dem Bundesvorstand zurückgewiesen. Mitglieder und Fraktion seien schließlich nicht beteiligt gewesen, hatte er moniert – und damit die einwöchige Zerreißprobe der Union eingeleitet.

Doch der Bayer kann nicht anders: Dreimal hatte er am Vortag versprochen, das Votum des CDU-Bundesvorstands zu akzeptieren. Nun macht er tatsächlich den Weg frei für den Nordrhein-Westfalen. „Mein Wort gilt“, bestätigt er das CDU-Votum. Um hernach über sich in der Mehrzahl zu sprechen: „Wir wären bereit gewesen, dem Land zu dienen. (...) Wir haben unglaublich viel Zuspruch erhalten. (...) Wir wollen keine Spaltung. (...) Wir akzeptieren das Ergebnis und respektieren es.“ So spricht Söder über Söder. Und weil es unschicklich ist, sich selbst zu loben, übernimmt dies sein Generalsekretär Markus Blume: Söder sei der „Kandidat der Herzen“. Und für den Fall, dass die Wahl verloren gehen sollte, hat Blume schon eine Erklärung parat: Söder habe gezeigt, „welche Zugkraft“ er für die Union entfalten könne. Mit anderen Worten: Wenn es den Bach runter geht, wisst ihr ja, woran es gelegen hat.

Es wird dauern, die Wunden zu heilen

Doch vorerst müht man sich, die Reihen zu schließen. Laschet spricht am Nachmittag versöhnliche Worte Richtung Bayern und verspricht, Söder in sein Team einzubinden. Doch viele in der CDU befürchten, dass es dauern wird, die Wunden zu heilen. Die Pfälzer CDU-Bundestagsabgeordnete und Laschet-Anhängerin Anita Schäfer (Wahlkreis Pirmasens) konstatiert betrübt: „Wie kann man einen Parteivorsitzenden, der vor gerade mal drei Monaten gewählt wurde, derart beschädigen und ihm in den Rücken fallen?“