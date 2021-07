Auch Vermieter müssen CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zufolge damit rechnen, künftig an den Kosten durch den CO2-Preis auf Öl und Gas beteiligt zu werden.

„Die jetzige Lösung, dass der Vermieter quasi gar nichts leistet, wird keinen Bestand haben“, sagte Laschet am Sonntag im ARD-„Sommerinterview“. Man brauche eine Lösung, die beiden gerecht werde, sagte er. In der Kürze sei nur keine andere Lösung denkbar gewesen.