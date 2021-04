Kommt im Kampf gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie eine Verschärfung der Beschränkungen? Darüber berät die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten womöglich schon diese Woche. Beim Impfen gibt es Signale der Hoffnung.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet forderte am Montag einen „Brücken-Lockdown“, mit dem die Zeit überbrückt werden solle, bis viele Menschen geimpft seien. Die Lage erfordere es, „dass wir nochmal in vielen Bereichen nachlegen“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende nach einem Besuch des Impfzentrums der Städteregion Aachen. Nötig seien weniger private Kontakte. Das könnte auch Ausgangsbeschränkungen in den Abend- und Nachtstunden bedeuten. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse noch in dieser Woche in Präsenz tagen. Ursprünglich war die Runde für den 12. April geplant.

Mehr müsse zudem im Bereich Homeoffice getan werden. „Es sind immer noch viel zu viele Menschen in Bewegung zum Arbeitsplatz“, sagte Laschet. In den zwei bis drei Wochen des Lockdowns müsse die Homeoffice-Offensive der Wirtschaft nochmals Fortschritte machen. Es müsse zudem bei der Schließung der Gastronomie bleiben, außerdem regte Laschet im gesamten Freizeitbereich nochmals eine Reduzierung an.

Spahn fordert mehr Rechte für Geimpfte

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass bis Ende April 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine erste Impfdosis erhalten haben werden. Die Kampagne werde nun „an Geschwindigkeit gewinnen“, sagte Spahn am Montag in Berlin. Er bekräftigte, dass Geimpfte genauso wie Negativgetestete schneller Freiheiten beim Einkaufen und Reisen zurückerhalten sollten.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte, die Abiturprüfungen wegen der Pandemie im aktuellen Schuljahr notfalls ausfallen zu lassen. GEW-Chefin Marlis Tepe sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen“. Dann könnten etwa die Leistungen aus dem Unterricht zur Grundlage der Notengebung gemacht werden. Bei Lehrerverbänden stieß der Vorschlag auf heftigen Widerstand.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung überschritt erstmals seit zwei Monaten wieder die Marke von 4000. Inwieweit sich die Infektionslage über Ostern verändert hat, ist derzeit noch schwer einzuschätzen. Das RKI wies darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage vielerorts meist weniger Tests gemacht und Infektionen gemeldet werden. Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

