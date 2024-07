König Charles III. hat das Programm der neuen Labour-Regierung des britischen Premierministers verlesen. Keir Starmer möchte möglichst schnell sehr viele Wohnungen bauen und die Infrastruktur verbessern. Er plant, den Kommunen mehr Macht zu geben und das Rauchen stark zu bekämpfen.

Statt in Ruhe den 77. Geburtstag seiner Gemahlin Camilla zu feiern, hatte der König einiges an Arbeit. Zusammen mit der Königin eröffnete Charles III. am Mittwoch das britische Parlament