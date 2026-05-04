Die britische Regierungspartei sieht einer Wahlschlappe in England, Schottland und Wales entgegen.

An diesem Donnerstag kommt es zum Schwur: Es ist der größte Stimmungstest seit den Unterhauswahlen vor knapp zwei Jahren. Fast im ganzen Königreich, Nordirland ausgenommen, gehen die Bürger zu den Wahlurnen. In Schottland wird das Regionalparlament gewählt, und auch der „Senedd“ in Wales wird neu bestimmt. In England dagegen finden Kommunalwahlen statt. Über 5000 Stadtratssitze stehen zur Disposition.

Sie standen zuletzt 2022 zur Wahl, also zu einer Zeit, als die Konservativen unter Premierminister Boris Johnson äußerst unbeliebt waren. Davon profitierte damals die Labour-Partei, die mehr als die Hälfte der Sitze und einen Stimmanteil von 35 Prozent erzielen konnte. An diesem Donnerstag sind die Chancen für eine erfolgreiche Verteidigung äußerst schlecht. Und auch in Schottland und Wales steht man vor einer Schlappe. „Labour droht die Katastrophe“, titelte der Guardian, eine Zeitung, die der Partei gegenüber sicherlich nicht feindlich eingestellt ist.

Rechtspopulisten in Umfragen vorn

Tatsächlich fallen die Umfragen für die Regierungspartei sehr düster aus. War man bei den Parlamentswahlen im Sommer 2024 mit 34 Prozent ins Amt gekommen, so liegt Labour derzeit nur noch bei rund 17 Prozent, gleichauf mit den Konservativen und den Grünen, während die Rechtspopulisten von Reform UK auf 25 Prozent kommen. Die Vorhersagen bei den Kommunalwahlen schwanken je nach Meinungsforschungsinstitut, aber sie prophezeien 1000 bis 2400 Sitzverluste für Labour, während Reform zwischen 1200 und 2400 Sitze dazugewinnen könnte. Die Grünen und Liberaldemokraten gewinnen ebenfalls dazu auf Kosten von Labour und den Konservativen. In Schottland wird ein klarer Sieg der Nationalisten von der SNP und in Wales ein Triumph der Nationalisten von Plaid Cymru erwartet.

Gründe für Labour-Absturz

Wie konnte es zu dem Absturz von Labour kommen, noch nicht einmal zwei Jahre, nachdem man mit einem Erdrutschsieg ins Amt gekommen war? Finanzministerin Rachel Reeves kündigte die Streichung des Heizkostenzuschusses für Rentner an, was auf allgemeines Entsetzen stieß. Kurz darauf wurde bekannt, dass der Premierminister sich gerne von reichen Spendern beschenken ließ: Eintrittskarten für Konzerte und Fußballspiele, Designer-Brillen und Maßanzüge erhielt Keir Starmer umsonst. Der Saubermann, der sich als Kämpfer gegen Korruption und Filz unter der konservativen Regierung stilisiert hatte, entpuppte sich, so titelte das Boulevardblatt „Daily Star“, als „Schnorrerkönig“. Entschlussschschwäche, inkonsequentes Handeln, mangelndes Urteilsvermögen und politische Instinktlosigkeit werden ihm ebenfalls vorgeworfen.

Heute ist Starmer der unbeliebteste Premierminister aller Zeiten. Dabei hat seine Regierung durchaus einiges erreicht. Rauchverbot, größte Reform der Arbeitnehmerrechte seit einer Generation, die Rechte von Mietern gestärkt, einen Reset in den Beziehungen zur Europäischen Union angestoßen und vieles mehr. Doch nach dem zu erwartenden Wahldebakel am Donnerstag wird die Diskussion über Starmers Ablösung auflodern.